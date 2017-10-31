Спасатели предупреждают об осложнении погодных условий 6 декабря

Спасатели предупреждают: при неблагоприятных погодных условиях будьте крайне осторожными во время пребывания на улице, не планируйте поездок на значительные расстояния. Соблюдайте элементарные правила безопасного поведения, в частности во время управления автомобилем. Помните: ответственность спасает жизнь, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
29 ноября в Сумской области местами гололед....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что днем и...
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, ночью и утром 4 ноября по г. Сумы и области ожидается туман, видимость 200-500...
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, ночью 2 ноября по г. Сумы и области ожидается налипание мокрого снега, слабый гололед,...
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, ночью 1 ноября по г. Сумы и области сохранятся порывы западного ветра 15-20 м/с....