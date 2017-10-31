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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:37297

Спасатели предупреждают об осложнении погодных условий 6 декабря

По прогнозам Сумского областного центра по гидрометеорологии 6 декабря на территории г. Сумы и области будет ухудшение погодных условий: мокрый снег, слабое налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, местами порывы ветра 15-20 м/с, температура воздуха 1-6 С мороза.

Спасатели предупреждают: при неблагоприятных погодных условиях будьте крайне осторожными во время пребывания на улице, не планируйте поездок на значительные расстояния. Соблюдайте элементарные правила безопасного поведения, в частности во время управления автомобилем. Помните: ответственность спасает жизнь, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Непогода

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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