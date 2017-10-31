Спасатели предупреждают об осложнении погодных условий 6 декабря По прогнозам Сумского областного центра по гидрометеорологии 6 декабря на территории г. Сумы и области будет ухудшение погодных условий: мокрый снег, слабое налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, местами порывы ветра 15-20 м/с, температура воздуха 1-6 С мороза.

Спасатели предупреждают: при неблагоприятных погодных условиях будьте крайне осторожными во время пребывания на улице, не планируйте поездок на значительные расстояния. Соблюдайте элементарные правила безопасного поведения, в частности во время управления автомобилем. Помните: ответственность спасает жизнь, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.