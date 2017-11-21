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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:44291

Пьяную сумчанку на авто остановил только пенек

Патрульные составили 2 админматериала на нетрезвую женщину, которая попала в ДТП.

Происшествие случилось на улице Косовщинская. Инспекторы получили сообщение о ДТП, которое произошло за пределами проезжей части. Как выяснилось, 30-летняя женщина, имея признаки алкогольного опьянения и управляя автомобилем Mercedes Benz A170 иностранной регистрации, не соблюдала безопасной скорости движения, после чего не справившись с управлением, допустила наезд на пенек.

В результате ДТП легковушка получила механические повреждения.

В присутствии 2 свидетелей женщина отказалась проходить освидетельствование на состояние опьянения.

Стражи порядка оформили автопроисшествии и составили на женщину протоколы по статье 124 (совершение ДТП) КоАП и 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, водителем, управляющим транспортным средством с признаками опьянения) КоАП.

Право Дтп

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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