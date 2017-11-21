Пьяную сумчанку на авто остановил только пенек

Происшествие случилось на улице Косовщинская. Инспекторы получили сообщение о ДТП, которое произошло за пределами проезжей части. Как выяснилось, 30-летняя женщина, имея признаки алкогольного опьянения и управляя автомобилем Mercedes Benz A170 иностранной регистрации, не соблюдала безопасной скорости движения, после чего не справившись с управлением, допустила наезд на пенек.
В результате ДТП легковушка получила механические повреждения.
В присутствии 2 свидетелей женщина отказалась проходить освидетельствование на состояние опьянения.
Стражи порядка оформили автопроисшествии и составили на женщину протоколы по статье 124 (совершение ДТП) КоАП и 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, водителем, управляющим транспортным средством с признаками опьянения) КоАП.
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