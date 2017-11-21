В центре Сум маршрутка подрезала легковушку

Водитель легкового автомобиля «Ford», не успела среагировать на «подрез» и въехала в заднюю часть маршрутки. Автомобили получили механические повреждения. Никто в аварии не пострадал.
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