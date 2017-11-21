В центре Сум маршрутка подрезала легковушку Вечером 5 декабря на Покровской площади произошло ДТП с участием маршрутного такси №56 и автомобиля «Ford».

Водитель легкового автомобиля «Ford», не успела среагировать на «подрез» и въехала в заднюю часть маршрутки. Автомобили получили механические повреждения. Никто в аварии не пострадал. Патрульные составили на водителя «Руты» протокол.