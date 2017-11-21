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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В центре Сум маршрутка подрезала легковушку

Вечером 5 декабря на Покровской площади произошло ДТП с участием маршрутного такси №56 и автомобиля «Ford».

Водитель легкового автомобиля «Ford», не успела среагировать на «подрез» и въехала в заднюю часть маршрутки. Автомобили получили механические повреждения. Никто в аварии не пострадал.

Патрульные составили на водителя «Руты» протокол.

Право Дтп

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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