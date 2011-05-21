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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах обвалилась подпорная стена возле гимназии № 1

В ночь со 2 на 3 декабря в Сумах на стадионе гимназии №1 произошел сдвиг железобетонных блоков.

В результате этого опасным для жизни стал металлический забор между гимназией и двором жилого дома (ул.Шевченко, 2), который теперь просто висит в воздухе. Опасными теперь стали и 30-метровые тополя вдоль забора, говорится в сюжете СТС.

Жители дома не рады теперь ни «евродвору», ни новой детской площадке, на краю которой из-за смещения образовался провал.

Похоже, виноваты строители, которые ремонтировали осенью стадион гимназии и сняли слой почвы, на который опирались бетонные блоки. Начатое ими завершили дожди. Подряд на 1 млн. 405 тыс. 988 грн на ремонт спортплощадки выиграло без конкурентов ООО «Зенит-Брук», руководителем которого является Алексей Сысоев. Он руководит еще пятью фирмами, которые выполняют работы по заказу управления капитального строительства «евродворы», тротуары, уличное освещение, реконструкцию Театральной площади и т.п.

Начальник УКСа Виталий Шилов от проблемы открещивается: «Мы к этим блокам отношения не имеем». И вину перекладывает на строителей и на руководство гимназии, которое во время не сообщило о возможной опасности.

Лариса Симоненко, заместитель директора гимназии №1, рассказала, что проход к «отремонтированной» спортплощадке перекрыли, ученикам строго запретили на ней появляться. Обращения же педагогов в управление ГСЧС, первому заммэра Владимиру Войтенко, заммэра по ЖКХ Александру Журбе  результатов не дали. Руководитель «Зенит-Брук» трубку не берет.

Между тем, ситуация может ухудшиться. Синоптики обещают в ближайшее время в Сумах дожди и ветры до 20 м в секунду. А это значит, что оползень будет продолжаться, тополя вдоль забора, которые сейчас и так едва держатся, могут упасть на соседний жилой дом, на детскую площадку и на стадион гимназии.

Общество Обвал

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