В центре Сум распыляли газ и угрожали пистолетом Патрульные задержали сумчан, которые пытались решить конфликт с помощью газа и револьвера.

Стражи порядка получили сообщение о конфликтной ситуации возле кафе на указанной ул. Набережной реки Стрелки. 30-летняя заявительница пояснила, что у нее и ее подруг произошел конфликт с ранее неизвестными ей мужчиной и женщиной. Во время ссоры, которая проходила на повышенных тонах, незнакомка применила к ней слезоточивый газ, а в это время гражданин, который был с ней, угрожал им предметом, похожим на пистолет.

Полицейские провели относительно 41-летней женщины и 34-летнего мужчины поверхностную проверку, в результате которой нашли у них слезоточивый газовый баллончик «Терен» и револьвер под патрон «Флобер» в заряженном состоянии.

Для выяснения всех обстоятельств инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.