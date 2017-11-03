В центре Сум распыляли газ и угрожали пистолетом

Стражи порядка получили сообщение о конфликтной ситуации возле кафе на указанной ул. Набережной реки Стрелки. 30-летняя заявительница пояснила, что у нее и ее подруг произошел конфликт с ранее неизвестными ей мужчиной и женщиной. Во время ссоры, которая проходила на повышенных тонах, незнакомка применила к ней слезоточивый газ, а в это время гражданин, который был с ней, угрожал им предметом, похожим на пистолет.
Полицейские провели относительно 41-летней женщины и 34-летнего мужчины поверхностную проверку, в результате которой нашли у них слезоточивый газовый баллончик «Терен» и револьвер под патрон «Флобер» в заряженном состоянии.
Для выяснения всех обстоятельств инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.
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