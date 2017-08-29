На Сумщине СБУ предупредила теракт на военном объекте Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли террористический акт на одном из военных объектов Сумщины.

Правоохранители установили, что житель Сум был завербован спецслужбами РФ как источник. Человек, в частности, передавал кураторам данные о военных объектах и правоохранительных структурах региона.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что в начале декабря злоумышленник получил из России новое задание. По замыслу кураторов, он должен был совершить террористический акт на одном из военных объектов в День Вооруженных Сил Украины. Взрывное устройство, эквивалентное почти двум килограммам тротила, было передано через «закладки».

Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника при попытке заложить взрывчатку под военным объектом.

Решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие, сообщает пресс-центр СБ Украины.