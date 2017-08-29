На Сумщине СБУ предупредила теракт на военном объекте

Правоохранители установили, что житель Сум был завербован спецслужбами РФ как источник. Человек, в частности, передавал кураторам данные о военных объектах и правоохранительных структурах региона.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что в начале декабря злоумышленник получил из России новое задание. По замыслу кураторов, он должен был совершить террористический акт на одном из военных объектов в День Вооруженных Сил Украины. Взрывное устройство, эквивалентное почти двум килограммам тротила, было передано через «закладки».
Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника при попытке заложить взрывчатку под военным объектом.
Решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленник задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие, сообщает пресс-центр СБ Украины.
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