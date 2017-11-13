Тимирязевка временно без воды

В связи с ликвидацией порыва водопровода диаметром 65 мм по ул. Аэрофлотская, 19 сегодня, 6 декабря, в 10:00 прекращено водоснабжение района Тимирязевка. После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено, говорится в сообщении.
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