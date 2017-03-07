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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:51474

Переселенцы-инвалиды получат пересчитанные размеры адресной помощи на проживание

Внутренне перемещенные лица с инвалидностью получат пересчитанные размеры адресной помощи на проживание.

Внутренне перемещенные лица с инвалидностью в декабре получат ежемесячную адресную помощь для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг в новых размерах.

В связи с изменениями от 13 сентября в Порядок предоставления ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины, департаментом социальной защиты населения в ноябре был осуществлен перерасчет размеров денежной помощи лицам с инвалидностью I и II группы и детям с инвалидностью внутренне перемещенным лицам с 16 сентября текущего года.

Кроме того, с 1 декабря состоялся массовый перерасчет указанной помощи в связи с повышением размеров социальных стандартов и гарантий для населения.

Таким образом, размеры адресной помощи составляют:

- для перемещенных лиц с инвалидностью I группы и детям-инвалидам - 1784,90 грн в месяц (130% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность);

- для лиц с инвалидностью II группы - 1578,95 грн в месяц (115% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность);

- для лиц с инвалидностью III группы размер помощи не изменился и составляет 1373 грн в месяц (100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность).

Общество Переселенцы

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