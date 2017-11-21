«Сумыоблэнерго» запустило мобильное приложение «Мой счет» ПАО "Сумыоблэнерго" запустило мобильное приложение "Мой счет" для Android.

Теперь Вы можете контролировать начисления за потребленную электроэнергию, вносить показания счетчика и оплачивать счета за использованную электрическую энергию через мобильный телефон, а также просматривать запланированные отключения по Вашему адресу. Это стало возможным благодаря тому, что специалисты ПАО "Сумыоблэнерго" разработали мобильное приложение для бытовых потребителей электрической энергии "Мой счет", который работает на платформе Android. Скачать его на свой смартфон Вы можете через "Play Market" (https://play.google.com/store), набрав в поиске – "Мой счет".

С помощью мобильного онлайн-сервиса "Мой счет" Вы можете:

• создать аккаунт в личном кабинете;

• вести несколько личных счетов;

• контролировать состояние расчетов и потребления;

• своевременно передавать показания счетчика;

• платить за электроэнергию платежной картой;

• получать электронные квитанции по указанной при регистрации электронной почте;

• посмотреть актуальные тарифы, плановые отключения и другую полезную информацию.

Если у Вас возникнут вопрос, касающиеся обслуживания, пожалуйста, обращайтесь в колл-центр ПАО "Сумыоблэнерго" по телефону 0 800 300 247 или присылайте сообщение в интернет-приемную на сайте ПАО "Сумыоблэнерго".