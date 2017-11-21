В Сумах стоматолог получал надбавку за поддельный диплом о кандидатской степени В Сумах работники полиции установили, что работник одного из медицинских учреждений подозревается в использовании поддельных документов.

В ходе следствия установлено, что 48-летний мужчина, работая зубным врачом, предоставил в отдел кадров медицинского учреждения диплом кандидата медицинских наук по специальности «Ортопедическая стоматология», на основании чего полтора года получал доплату к должностному окладу в размере 15%. В результате этого в карман стоматолога «перешло» более 6000 гривен бюджетных денег.

Против стоматолога полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст. 358 «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафов, или ограничение свободы на срок до двух лет. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.