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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:10243

В Сумах стоматолог получал надбавку за поддельный диплом о кандидатской степени

В Сумах работники полиции установили, что работник одного из медицинских учреждений подозревается в использовании поддельных документов.

В ходе следствия установлено, что 48-летний мужчина, работая зубным врачом, предоставил в отдел кадров медицинского учреждения диплом кандидата медицинских наук по специальности «Ортопедическая стоматология», на основании чего полтора года получал доплату к должностному окладу в размере 15%. В результате этого в карман стоматолога «перешло» более 6000 гривен бюджетных денег.

Против стоматолога полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст. 358 «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафов, или ограничение свободы на срок до двух лет. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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