Дорожники предупреждают водителей о гололедице

Дорожные службы работают для своевременного реагирования и обработки реагентами дорожного полотна. Однако, уважаемые водители, соблюдайте безопасного скоростного режима, учитывайте интенсивность движения, сообщает Служба автомобильных дорог Сумской области.
По прогнозам Сумского областного центра по гидрометеорологии 6 декабря на территории г. Сумы и области будет ухудшение погодных условий: мокрый...
29 ноября в Сумской области местами гололед....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что днем и...
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, ночью и утром 4 ноября по г. Сумы и области ожидается туман, видимость 200-500...
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, ночью 2 ноября по г. Сумы и области ожидается налипание мокрого снега, слабый гололед,...