Дорожники предупреждают водителей о гололедице По информации Гидрометцентра, днем 6 декабря до конца суток по г. Сумы и области ожидаются порывы западного ветра 15-20 м/с, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Дорожные службы работают для своевременного реагирования и обработки реагентами дорожного полотна. Однако, уважаемые водители, соблюдайте безопасного скоростного режима, учитывайте интенсивность движения, сообщает Служба автомобильных дорог Сумской области.