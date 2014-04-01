Поликлиника и 5 отделений областной больницы переезжают на Веретеновку (видео) Консультационная поликлиника Сумской областной больницы переезжает на Веретеновку и через три дня, с 8 декабря будет работать по новому адресу: на ул. Ковпака, 18.

Это «Блок А» областного психоневрологического диспансера. С 4 декабря туда из областной больницы начали перевозить вещи и оборудование, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Кроме того, до конца этого года в «Блок Б» психдиспансера переедет 5 терапевтических отделений областной больницы: гастроэнтерологическое, пульмонологическое, неврологическое, эндокринологическое и ревматология.

«На сегодняшний день очень большая скученность. У нас палаты по 12-14 человек, где больные со всей области. Конечно, это не способствует выздоровлению и создает очень тяжелые условия для медицинского персонала. Мы даже не можем развиваться, как заведение третичного уровня, так как любое дорогостоящее оборудование, как ангиограм, или МРТ, они требуют больших площадей, системы защиты, и так далее и так далее. И поэтому возникла такая ситуация по переформатированию на Веретеновку», - рассказал главный врач Сумской областной клинической больницы Владимир Горох.

Делают переформатирование в рамках программы развития медучреждений третичного уровня. Ее приняли в июле этого года, решением сессии облсовета. Это переселение - первый этап программы.

«Сметная стоимость реконструкции первой очереди областной больницы 10 млн 360 тыс. гривен. Из них процентов 70 - это оборудование и мебель. Порядка 30% - идут работы, которые на сегодняшний день заканчиваются - это установка санфаянса в комнатах, розетки, палатная сигнализация, дооборудование пищеблока, ну и другие виды работ, которые согласно нормативной документации должны быть выполнены на данном объекте», - говорит начальник Управления капитального строительства Сумской ОГА Анатолий Ворожко.

Против переезда отделения областной больницы на Ковпака, 18 - родственники психически больных пациентов. Они более 10 лет ждали достройку этого психоневрологического диспансера.

«Это помещение должно принадлежать тем, для кого оно проектировалось. А сейчас что имеем? Когда были сессии - не учитывалось мнение громады. И получается, что как было острое отделение на 60 человек, так оно и осталось. А лечить больных негде. Их приходится и придется возить родственникам за 100 километров и больше. Как вы себе представляете это лечение? Насколько оно эффективно?», - говорит Людмила Аркадьевна, мать пациента Сумского областного психоневрологического диспансера.

«И на сессии, и где мы только не ходим. И в Киев, и в Минздрав, и в Кабинет (Министров), и Президенту, всех обошли. Это год, как его достроили - второй корпус, отдали ключи главному врачу, а мы это год ходим - родители - ничего не можем сделать», - добавляет Инна Петровна, мать пациента Сумского областного психоневрологического диспансера.

«Во время переезда 5 терапевтических отделений из областной больницы на Ковпака, пациенты с улицы Троицкой с психическими расстройствами и женское и мужское отделения будут переведены в достойные, нормальные, комфортные условия второго корпуса бывшей областной больницы. На сегодня этот второй корпус на прошлой сессии областного совета передан на баланс наркодиспансера, который присоединил к себе на этой же сессии два заведения: Сумской психдиспансер и Ахтырский психдиспансер. Ахтырский психдиспансер стал филиалом, отделением Сумского наркодиспансера. До Нового года эти пациенты переедут в отремонтированные год назад капитально отделения второго корпуса областной больницы», - говорит начальник Управления здравоохранения Сумской ОГА Сергей Бутенко.

Всего областная программа развития медучреждений третичного уровня рассчитана на пять лет. Второй ее этап стартует в начале 2018-го.