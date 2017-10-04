«Укрзалізниця» отменяет девять непопулярных маршрутов и добавляет более десяти новых С 10 декабря «Укрзалізниця» убирает из графика движения поездов на 2017-2018 годы 9 маршрутов и добавляет более 10 новых.

Об этом во время пресс-конференции сообщил и.о. председателя правления «Укрзалізници» Евгений Кравцов.

«По существующим направлениям мы провели оптимизацию графика. Мы отменяем некоторые поезда, которые не пользовались популярностью. Вместо отмененных поездов мы предлагаем альтернативный вариант проезда пассажиров», - сказал он.

Речь идет об отмене следующих маршрутов:

№ 767/768 Киев - Луцк (альтернативный поезд № 98/97 Киев - Ковель);

№ 757/758 Киев - Могилев-Подольский (альтернативный поезд № 341/342, 47/48 Москва - Кишинев);

№327 / 328 Сумы - Зерновое (пассажиры могут пользоваться поездами с пересадкой на станции Конотоп);

№ 686/685 Одесса - Измаил (альтернативный поезд № 146/145 Киев - Измаил);

№409 / 410 Харьков - Лисичанск (альтернативные поезда № 609/610 Харьков - Лисичанск, № 46/45 Ужгород - Лисичанск); № 221 / 521-522 / 222 Киев, Житомир - Белгород-Днестровский летний (альтернативный маршрут № 248/247 Одесса - Киев, Житомир);

№ 127/128 Харьков - Бахмут (альтернативный поезд № 96/95 Мариуполь - Бахмут);

№ 793/794 Харьков - Им. Т. Шевченко (альтернативный поезд № 127/128 Харьков - Ковель);

№ 90/89 Жмеринка - Москва (устанавливается курсирование прицепных вагонов Жмеринка - Москва в составе поезда № 56/55 Хмельницкий - Москва).

Также, по словам Евгения Кравцова, в новом графике движения появится более 10 новых поездов:

№ 1/2 Ивано-Франковск–Константиновка (ночной экспресс, будет курсировать через день);

№ 12/11 Львов-Одесса (ночной экспресс, будет курсировать через день);

№ 26/36-35/25 Одесса-Яремче-Перемышль (ежедневный двухгрупповой поезд с группой вагонов поезда международного сообщения №36/35 Одесса-Перемышль с объединением/разъединением групп вагонов на станции Львов);

№ 46/45 Ужгород-Лисичанск (ежедневный);

№ 38/738 Киев-Запорожье (ночной экспресс Запорожье-Киев «Интерсити», ежедневно);

№ 128/127 Ковель-Харьков (будет курсировать через день);

№ 146/145 Львов-Чоп (ежедневный, в его составе курсирует безпересадочный вагон в новом международном сообщении Киев-Вена);

№ 329/330 Сумы-Шостка (будет курсировать 4 раза в неделю);

№ 747/748 Киев-Тернополь (составом электропоезда «Шкода», ежедневный);

№ 753/754 Киев-Ковель-Холм (ежедневная вторая пара с поездом №751/752 Киев-Холм);

№ 782/781 Киев-Черкассы (ежедневный региональный экспресс).