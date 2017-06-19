Сумщина на 100% выполнила план осеннего призыва Лучше всех справились Ахтырский (146%), Краснопольский (130%), Бурынский (127%), Кролевецкий (127%), Шосткинский (125%), Конотопский (124%), Сумской (111%), Середина-Будский (111%), Ямпольский (110%) районы.

Одним из факторов, способствовавших выполнению плана, называют финансовую поддержку военных комиссариатов. Так, только в этом году из областного бюджета Сумскому областному военному комиссариату было выделено 315 000 гривен. Кроме этого, облгосадминистрация организовала оказание шефской помощи всем военным частям, которые дислоцируются на территории области. Всего шефской помощи на Сумщине в текущем году предоставлено на сумму более 4 миллионов гривен.

Совместные скоординированные действия областной власти, военкоматов и правоохранительных органов помогли справиться с задачей на 100%, даже несмотря, что во второй декаде ноября показатели для Сумщины были увеличены на 16%. И ни одно задействованное в призыве учреждение не осталась в стороне - все активизировали свою работу без провокационных действий и резонансных событий.

Районы, где показатели выше 100% дали возможность не остаться области в конце, хоть в Глухове, Конотопе, Ахтырке, Сумах, Ромнах, Шостке плановое задание было выполнено не в полном объеме. Это свидетельствует, в том числе, и о недостаточном уровне проведения разъяснительной работы среди призывников и их родителей.