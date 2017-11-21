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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:2080

Пограничный пес обнаружил боеприпасы

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники с помощью четвероногого помощника обнаружили капсюли к охотничьим патронам.

Сегодня утром в пункте пропуска «Бачевск» во время проведения погранично-таможенного контроля микроавтобуса марки «Mercedes-Benz Sprinter» молдавской регистрации, на котором в качестве пассажира выезжал в Россию гражданин Молдовы, выявлено значительное количество комплектующих к охотничьим патронам.

При осуществлении углубленного осмотра транспортного средства пограничники совместно с таможенниками при помощи служебной собаки в сумке среди личных вещей мужчины обнаружили около 800 капсюлей к охотничьим патронам.

Обнаруженные предметы изъяты работниками таможни в установленном порядке. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.

Право Пограничники

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