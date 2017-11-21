Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:36126

Пограничники нашли канцелярские принадлежности возле границы

На Сумщине пограничники пресекли попытку незаконного перемещения через границу товаров народного потребления.

Сегодня ночью в Великописаревском районе благодаря четкому взаимодействию пограничников Сумского и Харьковского отрядов пресечена попытка незаконного перемещения через государственную границу Украины товаров народного потребления.

Пограничники Сумщины получили от коллег из Харьковского отряда информацию о движении со стороны России в направлении государственной границы Украины напротив участка ответственности отдела «Великая Писаревка» транспортного средства.

Выдвинувшись на указанное направление, состав пограничных нарядов неподалеку от госграницы в районе н.п. Братеница наблюдал у границы со стороны территории России автомобиль и трех неизвестных, которые заметив приближение украинских пограничников, сели в транспортное средство и отправились в тыл России.

Проверив данный участок местности, правоохранители на контрольно-следовой полосе обнаружили 3 картонные коробки, которые были переброшены через границу. В коробках находились канцтовары.

Обнаруженysq груз, который правонарушителям не удалось переместить через границу с территории России в Украину, доставлен в пограничное подразделение, в установленном порядке будет передан работникам фискальной службы. Пограничники принимают комплекс неотложных мероприятий по установлению лиц, возможно причастных к указанной противоправной деятельности.

Право Пограничники

По тематике

Сегодня 16:20

Пограничный пес обнаружил боеприпасы

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники с помощью четвероногого помощника обнаружили капсюли к охотничьим патронам....

Пограничники обнаружили проблемный российский LEXUS
Сегодня 08:44

Пограничники обнаружили проблемный российский LEXUS

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда обнаружили автомобиль с несоответствием идентификационного номера кузова....

04.12.2017 12:20

На Сумщине гражданин Узбекистана пытался подкупить пограничников

На Сумщине зафиксировали очередную попытку втягивания пограничников в противоправную деятельность....

04.12.2017 09:57

Пограничников пытались подкупить рублями и долларами

Очередные попытки дачи неправомерной выгоды пограничники Сумского отряда зафиксировали в пункте контроля «Хутор-Михайловский» и пункте пропуска «Екатериновка»....

Пограничники обнаружили проблемный BMW
30.11.2017 13:28

Пограничники обнаружили проблемный BMW

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы и работниками Национальной полиции в...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.