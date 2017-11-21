Пограничники нашли канцелярские принадлежности возле границы На Сумщине пограничники пресекли попытку незаконного перемещения через границу товаров народного потребления.

Сегодня ночью в Великописаревском районе благодаря четкому взаимодействию пограничников Сумского и Харьковского отрядов пресечена попытка незаконного перемещения через государственную границу Украины товаров народного потребления.

Пограничники Сумщины получили от коллег из Харьковского отряда информацию о движении со стороны России в направлении государственной границы Украины напротив участка ответственности отдела «Великая Писаревка» транспортного средства.

Выдвинувшись на указанное направление, состав пограничных нарядов неподалеку от госграницы в районе н.п. Братеница наблюдал у границы со стороны территории России автомобиль и трех неизвестных, которые заметив приближение украинских пограничников, сели в транспортное средство и отправились в тыл России.

Проверив данный участок местности, правоохранители на контрольно-следовой полосе обнаружили 3 картонные коробки, которые были переброшены через границу. В коробках находились канцтовары.

Обнаруженysq груз, который правонарушителям не удалось переместить через границу с территории России в Украину, доставлен в пограничное подразделение, в установленном порядке будет передан работникам фискальной службы. Пограничники принимают комплекс неотложных мероприятий по установлению лиц, возможно причастных к указанной противоправной деятельности.