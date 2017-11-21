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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:47271

Сумская власть хочет сократить троллейбусные маршруты до центра города

В Сумах городская власть хочет сократить троллейбусные маршруты до центра города, следует из заявления начальника отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сумского горсовета Сергея Яковенко, озвученного им в эфире телеканала UA:Суми.

Анонсируя планы городской власти на следующий год заключить с Харьковским национальным автомобильно-дорожным университетом договор на обследование пассажиропотока, чиновник отметил, что существующая в городе транспортная схема, на его взгляд, работает неплохо, однако городская власть желает сократить троллейбусные маршруты до центра города якобы с целью уменьшения интервала движения транспорта.

Возможность таким образом изменить маршруты электротранспорта,  предположительно, связывается с постройкой контактной сети по ул. Набережной реки Сумки, что позволит троллейбусам разворачиваться в центре города. На выполнение данных работ управлением капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского горсовета ранее был объявлен тендер, ожидаемая стоимость которого составляет почти 15 млн. грн. Отметим, длина данного участка составляет менее 500 метров, и ранее троллейбусная сеть присутствовала на нем, однако была демонтирована.

Отметим также, что городские чиновники связывают необходимость постройки данной линии с предстоящим в следующем году ремонтом моста по ул. Горького, что сделает невозможным движение по нему городского электротранспорта. Ранее же в сумской мэрии заявили о достаточности для города лишь 4 стоместных автобусов, приобретение которых в большем количество могло бы, в том числе, обеспечить транспортную связь Курского микрорайона с центральным рынком с использованием транспорта большой вместимости на время ремонтных работ на мосту по ул. Горького, пишет transport.sumy.ua.

Общество Троллейбусы

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