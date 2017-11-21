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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:30128

Псевдополицейские обманули сумчанку почти на две тысячи долларов

«Спасая» сына от несуществующей уголовной ответственности, 65-летняя сумчанка лишилась всех своих сбережений.

Сообщение о мошенничестве в Сумской отдела полиции поступило от 65-летней женщины. Она рассказала, что утром ей позвонил незнакомец, назвавшийся ее сыном и сообщил, что попал в ДТП. Мужчина отметил, что ему срочно нужны деньги, иначе уголовной ответственности не избежать.

Далее по сценарию злоумышленников, трубку взял псевдополицейский. Успокаивая женщину, он сообщил, что избежать уголовной ответственности можно при условии уплаты пострадавшим материальной помощи. Он указал, что нужны деньги на операцию человеку, пострадавшему в ДТП. Затем добавил, что если она принимает предложение, через несколько минут к ней домой зайдет человек за деньгами.

Гостю женщина отдала 1700 долларов США. После чего позвонила сыну, который находился дома с семьей и ни к какому ДТП отношения не имел.

Работники полиции в рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины ведут поиски злоумышленников и обращаются ко всем неравнодушным гражданам, если кому известна информация, которая поможет следствию в раскрытии преступления, обращайтесь по телефону «102 ». Анонимность гарантируется.

Правоохранители продолжают обращаться к гражданам с просьбой: не доверять незнакомцам, не отдавать им свои деньги, что бы они не рассказывали. Всегда проверяйте полученную информацию, ведь подобные звонки поступают исключительно от мошенников, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Мошенничество

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