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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:34168

5 краж раскрыли участоквые на Сумщине

Правоохранители раскрыли 5 краж чужого имущества в Ахтырском, Роменском, Белопольском, Лебединском и Сумском районах.

Так, в Ахтырке местный участковый раскрыл кражу велосипеда, которую совершил 41-летний местный житель, а в Роменском районе другой участковый офицер раскрыл кражу телевизора из учебного заведения одного из сел района. Полицейские не только установили личность злоумышленника, которым оказался 25-летний местный житель, но и нашли и вернул похищенную дорогостоящую вещь педагогам.

Ночного вора разоблачили участковые в Сумском районе. К полицейских с заявлением о краже металлических изделий из собственного дома обратился житель одного из сел района. Правоохранители в тот же день нашли вора и все похищенные им предметы. Злоумышленником оказался 15-летний местный житель, проживающий на одной улице с потерпевшим. Узнав, что хозяина не имеет дома, подросток ночью сорвал замок в помещение и вынес из него все металлические вещи.

В Белопольском районе участковый офицер полиции разоблачил 49-летнего мужчину, который временно проживая у своего знакомого, похитил у последнего зимние сапоги и 100 гривен наличных.

А в Лебединском районе еще один участковый раскрыл кражу бензопилы из помещения жителя района, которую совершил 29-летний знакомый потерпевшего, когда находился у него в гостях.

По всем данным фактам в полиции открыты соответствующие уголовные производства по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, в рамках которых правоохранители проверят всех подозреваемых на причастность к другим подобным имущественных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража

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