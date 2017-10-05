На UA:СУМИ новое руковдство Объявлены результаты конкурсного отбора на позиции менеджеров и продюсеров филиалов Суспільного ТБ.

Правление Национальной общественной телерадиокомпании Украины 5 декабря завершило собеседования с кандидатами, которые приняли участие в открытом конкурсе на должности менеджеров и продюсеров региональных филиалов компании.

Конкурсный отбор прошел в 23 областях. Были заполнены 12 из 22 вакансий менеджеров и 16 из 23 вакансий продюсеров.

В Сумах менеджером стал Александр Такул, продюсером – Оксана Кириленко.