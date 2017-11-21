В Шостке полицейские оперативно раскрыли веловора На оставленный возле магазина без присмотра велосипед соблазнился 36-летний житель Шостки.

На линию «102» поступило сообщение от 78-летнего жителя Шостки о том, что у него похитили велосипед. На место была направлена следственно-оперативная группа полиции и участковый офицер полиции, который обслуживает этот микрорайон.

Как выяснили правоохранители, пенсионер оставил свой транспорт возле магазина без присмотра, а когда вернулся, обнаружил его исчезновение.

Проведя розыскные мероприятия, участковый офицер полиции установил злоумышленника. Им оказался 36-летний местный житель. Мужчина после совершения кражи, решил скрыть транспорт в квартире своего знакомого, ничего тому не объясняя.

Велосипед изъят и возвращен владельцу. В отношении подозреваемого было открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», которое уже направлено в суд. За содеянное ему грозит до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.