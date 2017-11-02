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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:5755

В Ромнах грабителя взяли под стражу

Роменские полицейские установили 26-летнего молодого человека, который сбил с ног и силой отобрал сумочку у молодой женщины.

В Роменский отдел полиции с заявлением об ограблении обратилась 25-летняя жительница города. Заявительница пояснила, что утром она, как всегда, направлялась на работу через рощу. Неожиданно сзади к ней подбежал неизвестный и сбил с ног. Злоумышленник силой вырвал из рук потерпевшей сумочку, в которой были мобильный телефон, документы и кошелек с деньгами, после чего быстро скрылся.

Работники сектора криминальной полиции провели розыскные мероприятия и оперативным путем вышли на след злоумышленника. Им оказался 26-летний роменчанин, который и раньше попадал в поле зрения правоохранителей.

Как только подозреваемого задержали, следователи Роменского отдела полиции обратились в Роменский горрайонный суд по ходатайству, которое было согласовано Роменской местной прокуратурой, об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения - домашний арест.

В результате рассмотрения ходатайства судьей Роменского горрайонного суда в отношении 26-летнего злоумышленника избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 суток. Поэтому из зала суда задержанного вывели уже под конвоем.

В содеянном мужчина сознался и, оправдываясь, объяснил, что решился на преступление, когда заметил в довольно безлюдном месте одинокую женщину. А сделал это, чтобы быстро и легко раздобыть деньги. Добытым имуществом распорядился быстро - телефон продал, а вырученные за это деньги и другие деньги потратил на алкоголь.

Сейчас в отношении подозреваемого открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает максимальное наказание в размере до шести лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Грабеж

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