Полиция призывает граждан избегать провокаций и не нарушать общественный покой В связи с последними событиями, которые произошли на территории Украины, и обострением противостояния определенных политических сил, руководство ГУНП в Сумской области обращается к жителям и гостям Сумщины с призывом быть взвешенными, соблюдать требования Конституции и законов Украины, уважать взгляды представителей различных политических партий, религиозных и общественных объединений - для сохранения порядка и общественного спокойствия на территории области.

«Полиция была, есть и будет вне политики, дело правоохранителей - обеспечение выполнения требований Конституции и Законов Украины в части сохранения правопорядка и спокойствия на улицах наших населенных пунктов, - говорит руководитель полиции области Николай Лушпиенко. - Я обращаюсь ко всем жителям и гостям Сумщины с призывом избегать провокаций, проявлять взаимоуважение и толерантность друг к другу, независимо от политических или религиозных убеждений. Не нарушать в общественных и многолюдных местах публичный покой. В том случае, если вы стали очевидцем противоправных событий, если на ваших глазах происходит преступление, если нуждаются в помощи люди, особенно пожилые граждане, несовершеннолетние или лица с признаками инвалидности - немедленно сообщите об этом в полицию по телефону круглосуточной линии «102». Правоохранители также надеются на понимание и помощь со стороны, как рядовых граждан, так и общественных активистов».

Учитывая тот факт, что в области все еще действует «желтый» уровень террористической угрозы, начальник областного управления полиции призвал жителей области сообщать правоохранителям об обнаружении подозрительных лиц, оставленные без присмотра на долгое время автомобили, пакеты, чемоданы и т.п. Нестабильной ситуацией могут воспользоваться не только радикально настроенные силы, но и криминальные группировки или террористические организации, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.