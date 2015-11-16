Подробности предотвращенного теракта в Сумах (видео)

Вечером 5 декабря сотрудники СБУ задержали мужчину при подготовке террористического акта, говорится в сюжете UA:СУМИ.
По информации пресс-секретаря управления СБУ в Сумской области, местный житель планировал взрыв на одном из военных объектов - инструктаж мужчины проводили спецслужбы РФ.
Олеся Рапута, руководитель пресс-группы УСБУ в Сумской области: « начале декабря злоумышленник получил задание от своих кураторов о совершении террористического акта на одном из военных объектов. Состояться он должен был 6 декабря, как раз на День Вооруженных Сил Украины. Взрывное устройство злоумышленник получил в специально оборудованной «закладке». При попытке совершения террористического акта мужчина был задержан сотрудниками СБУ. Решается вопрос о сообщении ему подозрения по ч.2 Ст.15 и ч.2 ст. 258 УК. В настоящее время злоумышленник задержан».
Статьи: покушение на совершение преступления и террористический акт. По информации ведомства, взрыв планировался мощностью почти 2 кг тротила. Это означает, что взрывная волна могла бы составлять до 100 м. Из чего состояла взрывчатка, показали и рассказали журналистам.
Олег Евлаш, начальник взрывотехнического отдела ГУ Нацполиции в Сумской области: «Баночка была заряжена взрывчатым веществом, похожим на пластид, имела провода, которые были подключены к электронной схеме, которая управлялась дистанционно. Пакет внешне ни чем не отличался от обычного пакета из-под молока. В тротиловом эквиваленте это составляет до 2 кг тротила. Если такой заряд подложить под авто, оно подлетит на 1-2 м, если под АЗС - взрыв будет достаточно мощным; стены, толщиной в 1-1,5 кирпича, пробьют диаметром в 3 м».
Сейчас решается вопрос о вручении мужчине подозрения. Как сообщила Олеся Рапута, это сумчанин, 1976 года рождения. Имя его защитника следственные органы не называют.
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