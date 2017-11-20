При проведении таможенного контроля груза, заявленного в декларации, инспекторами таможенного поста «Бачевск» Сумской таможни ГФС фактически обнаружено 270 коробок швейных изделий, весом почти 3 тонны.
По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.482 Таможенного кодекса Украины «Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины вне таможенного контроля».
Товары, стоимостью более 50 000 долларов, сейчас изъяты. Дело будет передано в суд.
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