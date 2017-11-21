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Вчера 18:32299

Деркач добился обещания от Укрзализныци возобновить движение поезда "Сумы-Зерновое"

«Укрзализныця» пообещала не отменять поезд №327 «Сумы-Зерновое».

О результатах переговоров с руководством компании написал на своей странице в Фейсбук народный депутат Андрей Деркач. 

Деркач в свою очередь сообщил, что проконтролирует, как «Укрзализныця» выполнит свое обещание. 

«По по воду отмены поездов на Сумщине. Руководитель «Укрзализныци» лично пообещал мне не отменять поезд №327 “Сумы – Зерновое” и не изолировать от мира жителей городов Сумщины: Середина-Буды, Ямполя, и Конотопа! Теперь будем следить, как руководство УЗ это обещание исполнит», - написал депутат.

По словам Деркача, еще на вчерашней пресс-конференции и.о. начальника ГУ «Укрзализныци» сообщил о намерении отменить поезд «Сумы-Зерновое».

«Они запланировали отменить поезд «Сумы – Зерновое» и тем самым лишить людей возможности добираться на работу, учебу или домой. В первую очередь это ударило бы по пенсионерам и студентам. К тому же, это не просто отмена поезда – это попытка уничтожить несколько городов в Сумской области, которые не будут нормально развиваться без железнодорожного сообщения», - отметил Деркач.

Депутат написал, что вечером продолжил общение с Евгением Кравцовым в его кабинете в режиме совещания с участием специалистов УЗ.

«Будем помогать работать, встречаться. Если нужно жёстко и результативно доводить до конца решение важных для людей вопросов», - заявил Деркач.

Нардеп резюмировал, что в результате переговоров они  пришли к компромиссу и сохранению сообщения «Зерновое-Сумы».

Как известно, «Укрзализныця» запланировала снять 10 маршрутов следования поездов по Украине на 2017/2018 год. с 10 декабря.

 
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