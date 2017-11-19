Шесть игроков покинули ахтырский «Нефтяник» ФК «Нефтяник-Укрнефть» на официальном сайте объявил, что команду покинули шесть футболистов.

Трое игроков ушли из ахтырской команды после окончания контракта: Вячеслав Пиднебенной, Максим Билык и Станислав Передистый.

Уже известно, что Пиднебенной уже стал игроком «Ингульца», а Билык и Передистый пройдут просмотр в «Днепре-1».

Дмитрий Швец, Леонид Бояринцев и Владислав Зайчук прекратили отношения с «Нефтяником» по соглашению сторон.

Отметим, что двое последних - ветераны команды. На счету Бояринцева 233 матча за ахтырчан, у Зайчука - 242.