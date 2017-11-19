Шесть игроков покинули ахтырский «Нефтяник»

Трое игроков ушли из ахтырской команды после окончания контракта: Вячеслав Пиднебенной, Максим Билык и Станислав Передистый.
Уже известно, что Пиднебенной уже стал игроком «Ингульца», а Билык и Передистый пройдут просмотр в «Днепре-1».
Дмитрий Швец, Леонид Бояринцев и Владислав Зайчук прекратили отношения с «Нефтяником» по соглашению сторон.
Отметим, что двое последних - ветераны команды. На счету Бояринцева 233 матча за ахтырчан, у Зайчука - 242.
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