Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:43301

Шесть игроков покинули ахтырский «Нефтяник»

ФК «Нефтяник-Укрнефть» на официальном сайте объявил, что команду покинули шесть футболистов.

Трое игроков ушли из ахтырской команды после окончания контракта: Вячеслав Пиднебенной, Максим Билык и Станислав Передистый.

Уже известно, что Пиднебенной уже стал игроком «Ингульца», а Билык и Передистый пройдут просмотр в «Днепре-1».

Дмитрий Швец, Леонид Бояринцев и Владислав Зайчук прекратили отношения с «Нефтяником» по соглашению сторон.

Отметим, что двое последних - ветераны команды. На счету Бояринцева 233 матча за ахтырчан, у Зайчука - 242.

Спорт «Нефтяник-Укрнефть» Футбол

По тематике

26.11.2017 13:54

Сумчанка помогла сборной победить венгерок

24 ноября национальная женская сборная команда Украины провела свой второй поединок в отборе к Кубку мира - 2019....

26.11.2017 13:42

Зимний чемпионат Сумщины по футболу стартовал

26 ноября на поле ФЦ «Барса» открыли зимний сезон двумя играми первого тура....

25.11.2017 09:55

Сегодня стартует зимний чемпионат Сумщины по футболу

25 ноября на поле ФЦ «Барса» стартует Зимний чемпионат Сумской области по футболу....

23.11.2017 13:26

ПФК «Сумы» разорвал контракт с семью футболистами

Сумской клуб разорвал трудовые отношения с рядом игроков....

19.11.2017 11:26

«Николаев» и «Сумы» сыграли вничью (видео)

18 ноября ПФК «Сумы» провел последнюю игру в 2017 году....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.