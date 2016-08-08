Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:19275

Предприниматель, ремонтировавший подземку в центре Сум, зажилил 150 тысяч

Из-за принципиальной позиции прокуратуры недобросовестный предприниматель вернул в бюджет 150 тыс. грн.

Частным предпринимателем возвращено в бюджет 150 тыс. грн, которые он противоправно получил во время реконструкции подземного перехода на перекрестке улиц Героев Сталинграда и Харьковская в г. Сумы, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.

Установлено, что предприниматель во время указанных работ фактически использовал значительно более дешевые материалы для штукатурки стен, зато в актах выполненных работ отметил другого производителя, стоимость продукции которого является большей.

Действия частного предпринимателя квалифицированы по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины. По результатам собранных доказательств и проведенных экспертиз обвинительный акт был направлен в суд вместе с соглашением, поскольку предприниматель полностью признал свою вину.

«На время проведения судебного разбирательства обвиняемый также возместил причиненный ущерб, заплатив в бюджет 150 тыс. грн. Таким образом, суд утвердил заключенное между сторонами соглашение, предпринимателя признано виновным в инкриминируемом преступлении и назначено наказание в виде 8 500 грн штрафа», - отметил прокурор Сумской местной прокуратуры Михаил Моисеев.

Право Подземный переход

По тематике

06.11.2017 10:12

Власти хотят разорвать договор аренды подземного перехода на СКД

Департамент обеспечения ресурсных платежей судится с предпринимателем, который арендует подземный переход в районе рынка СКД....

Сумчанин поблагодарил мэра за сбывшуюся детскую мечту
22.03.2017 08:30

Сумчанин поблагодарил мэра за сбывшуюся детскую мечту

Сумчанин Валерий Осадченко снял очередное видео о состоянии дел в нашем городе....

02.11.2016 10:41

В Сумах подземный переход отдали «Паркингу»

Сегодня, 2 ноября, Сумской горсовет проголосовал за передачу на баланс подземного перехода в центре города ДП «Паркинг»....

Центральную подземку Сум отдадут ДП "Паркинг"
07.09.2016 16:47

Центральную подземку Сум отдадут ДП "Паркинг"

Подземный переход по ул. Героев Сумщины обещают сдать через месяц-полтора....

08.08.2016 13:10

В Сумах проверят подземный переход на СКД

И.о. мэра Сум Владимир Войтенко дал поручение директору гордепартамента ресурсных платежей Юрию Клименко проверить проектно-сметную документацию на подземный переход на...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.