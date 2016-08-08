Предприниматель, ремонтировавший подземку в центре Сум, зажилил 150 тысяч

Частным предпринимателем возвращено в бюджет 150 тыс. грн, которые он противоправно получил во время реконструкции подземного перехода на перекрестке улиц Героев Сталинграда и Харьковская в г. Сумы, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.
Установлено, что предприниматель во время указанных работ фактически использовал значительно более дешевые материалы для штукатурки стен, зато в актах выполненных работ отметил другого производителя, стоимость продукции которого является большей.
Действия частного предпринимателя квалифицированы по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины. По результатам собранных доказательств и проведенных экспертиз обвинительный акт был направлен в суд вместе с соглашением, поскольку предприниматель полностью признал свою вину.
«На время проведения судебного разбирательства обвиняемый также возместил причиненный ущерб, заплатив в бюджет 150 тыс. грн. Таким образом, суд утвердил заключенное между сторонами соглашение, предпринимателя признано виновным в инкриминируемом преступлении и назначено наказание в виде 8 500 грн штрафа», - отметил прокурор Сумской местной прокуратуры Михаил Моисеев.
Департамент обеспечения ресурсных платежей судится с предпринимателем, который арендует подземный переход в районе рынка СКД....
Сумчанин Валерий Осадченко снял очередное видео о состоянии дел в нашем городе....
Сегодня, 2 ноября, Сумской горсовет проголосовал за передачу на баланс подземного перехода в центре города ДП «Паркинг»....
Подземный переход по ул. Героев Сумщины обещают сдать через месяц-полтора....
И.о. мэра Сум Владимир Войтенко дал поручение директору гордепартамента ресурсных платежей Юрию Клименко проверить проектно-сметную документацию на подземный переход на...