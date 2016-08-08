Предприниматель, ремонтировавший подземку в центре Сум, зажилил 150 тысяч Из-за принципиальной позиции прокуратуры недобросовестный предприниматель вернул в бюджет 150 тыс. грн.

Частным предпринимателем возвращено в бюджет 150 тыс. грн, которые он противоправно получил во время реконструкции подземного перехода на перекрестке улиц Героев Сталинграда и Харьковская в г. Сумы, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.

Установлено, что предприниматель во время указанных работ фактически использовал значительно более дешевые материалы для штукатурки стен, зато в актах выполненных работ отметил другого производителя, стоимость продукции которого является большей.

Действия частного предпринимателя квалифицированы по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины. По результатам собранных доказательств и проведенных экспертиз обвинительный акт был направлен в суд вместе с соглашением, поскольку предприниматель полностью признал свою вину.

«На время проведения судебного разбирательства обвиняемый также возместил причиненный ущерб, заплатив в бюджет 150 тыс. грн. Таким образом, суд утвердил заключенное между сторонами соглашение, предпринимателя признано виновным в инкриминируемом преступлении и назначено наказание в виде 8 500 грн штрафа», - отметил прокурор Сумской местной прокуратуры Михаил Моисеев.