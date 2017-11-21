В Шостке в результате конфликта между водителем маршрутки и пешеходом пострадала девушка В Шостке мужчина, обидевшись на водителя маршрутного такси, который не пропустил его на пешеходном переходе, кулаком ударил в окно транспортного средства. И как результат - в глаза 15-летней пассажирке маршрутки попали обломки разбитого стекла.

О происшествии в полицию поступило сразу три сообщения: сначала случайные прохожие сообщили, что маршрутное такси чуть не наехало на пешехода, второе - о разбитом в транспортном средстве стекле, и третье, от работников «скорой» - о травмировании стеклом несовершеннолетнего ребенка.

Группа реагирования патрульной полиции, которая уже после первого сообщения прибыла по вызову, на месте происшествия застала всех участников конфликта. Уже во время первоочередных опросов правоохранители выяснили, что водитель общественного транспорта в нарушение правил дорожного движения не пропустил пешехода. Разъяренный мужчина в ответ кулаком разбил боковое окно маршрутного такси. Куски стекла посыпались на пассажиров, среди которых находилась 15-летняя девушка, ехавшая из дома в учебное заведение. Поскольку она находилась ближе всех к окну, ребенку в глаза попали мелкие осколки. Вызванные медики госпитализировали девушку, поэтому ей придется проходить курс лечения в офтальмологическом отделении Сумской областной детской клинической больницы.

Сейчас правоохранители опрашивают всех участников и свидетелей происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Полицейские обращаются к гражданам с просьбой быть вежливыми и учтивыми друг к другу, не позволять эмоциям брать верх над здравым смыслом, и помнить, что в результате подобных безрассудных действий могут пострадать совершенно посторонние лица или даже дети, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.