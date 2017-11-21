Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:57125

В Шостке в результате конфликта между водителем маршрутки и пешеходом пострадала девушка

В Шостке мужчина, обидевшись на водителя маршрутного такси, который не пропустил его на пешеходном переходе, кулаком ударил в окно транспортного средства. И как результат - в глаза 15-летней пассажирке маршрутки попали обломки разбитого стекла.

О происшествии в полицию поступило сразу три сообщения: сначала случайные прохожие сообщили, что маршрутное такси чуть не наехало на пешехода, второе - о разбитом в транспортном средстве стекле, и третье, от работников «скорой» - о травмировании стеклом несовершеннолетнего ребенка.

Группа реагирования патрульной полиции, которая уже после первого сообщения прибыла по вызову, на месте происшествия застала всех участников конфликта. Уже во время первоочередных опросов правоохранители выяснили, что водитель общественного транспорта в нарушение правил дорожного движения не пропустил пешехода. Разъяренный мужчина в ответ кулаком разбил боковое окно маршрутного такси. Куски стекла посыпались на пассажиров, среди которых находилась 15-летняя девушка, ехавшая из дома в учебное заведение. Поскольку она находилась ближе всех к окну, ребенку в глаза попали мелкие осколки. Вызванные медики госпитализировали девушку, поэтому ей придется проходить курс лечения в офтальмологическом отделении Сумской областной детской клинической больницы.

Сейчас правоохранители опрашивают всех участников и свидетелей происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Полицейские обращаются к гражданам с просьбой быть вежливыми и учтивыми друг к другу, не позволять эмоциям брать верх над здравым смыслом, и помнить, что в результате подобных безрассудных действий могут пострадать совершенно посторонние лица или даже дети, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Конфликт Маршрутка Шостка

По тематике

Вчера 17:30

В Шостке полицейские оперативно раскрыли веловора

На оставленный возле магазина без присмотра велосипед соблазнился 36-летний житель Шостки....

05.12.2017 08:40

Шосткинец обокрал съемную квартиру

Правоохранители Шостки направили в суд уголовное производство в отношении 44-летнего местного жителя, подозреваемого в краже из арендованной им квартиры....

04.12.2017 09:00

Полицейские Шостки раскрыли кражу из автомобиля

Из припаркованного возле многоэтажки автомобиля неоднократно судимый 29-летний шосткинец похитил мобильный телефон и подарил своей любимой девушке....

В Шостке накрыли самогонный мини-цех
30.11.2017 16:24

В Шостке накрыли самогонный мини-цех

Более 400 литров браги, два самогонных аппарата и почти 30 литров самодельной водки нашли и изъяли участковые офицеры полиции при...

28.11.2017 17:51

В Шостке облили горючим веществом автомобиль замглавы райгосадминистрации

Рядом с облитой машиной злоумышленники оставили коробок со спичками. В полиции по данному факту начали уголовное производство ч. 2 ст....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.