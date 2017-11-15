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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские бойцы отличились на чемпионате мира

2-й Объединенный чемпионат мира по каратэ (версия UWK) проходил 29 ноября – 3 декабря в Монтикатини Терме, Италия.

В 2014 году семь международных организаций каратэ создали международный союз «Объединенное мировое каратэ» (UWK), чтобы совместно проводить турниры по трем дисциплинам каратэ: традиционное, генеральное и контактное. Главной идеей UWK стало объединение разных направлений каратэ в одном турнире, чтобы они на равных и справедливых условиях, по одним правилам, могли показать преимущества своего стиля, поучиться друг у друга, вместе решить проблемы стилевого каратэ. Было принято решение один раз в два года проводить объединенные чемпионаты мира по версии UWK.

Местом проведения 2-го Объединенного чемпионата мира UWK стал итальянский курортный город Монтикатини. Украина приняла участие в дисциплинах генеральное и контактное каратэ и заняла общее 14-ое место, завоевав 2 золотые и по 5 серебряных и бронзовых медалей.

Сумы представляли три спортсмена, студенты СумГУ, воспитанники ДЮСШ «Авангард» Александр Маленко, Валентин Забара и Марина Прокопенко, а также тренер сборной и руководитель направления генеральное каратэ в Украине Анатолий Лозовой.

В очень драматичных соревнованиях по командному кумитэ среди мужчин Александр Маленко и Валентин Забара стали бронзовыми призерами чемпионата мира в составе сборной Украины. Марина Прокопенко с четвертым результатом завершила финал в ката среди женщин, в упорной борьбе уступив чемпионке всего две десятые балла.

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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