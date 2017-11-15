Сумские бойцы отличились на чемпионате мира

В 2014 году семь международных организаций каратэ создали международный союз «Объединенное мировое каратэ» (UWK), чтобы совместно проводить турниры по трем дисциплинам каратэ: традиционное, генеральное и контактное. Главной идеей UWK стало объединение разных направлений каратэ в одном турнире, чтобы они на равных и справедливых условиях, по одним правилам, могли показать преимущества своего стиля, поучиться друг у друга, вместе решить проблемы стилевого каратэ. Было принято решение один раз в два года проводить объединенные чемпионаты мира по версии UWK.
Местом проведения 2-го Объединенного чемпионата мира UWK стал итальянский курортный город Монтикатини. Украина приняла участие в дисциплинах генеральное и контактное каратэ и заняла общее 14-ое место, завоевав 2 золотые и по 5 серебряных и бронзовых медалей.
Сумы представляли три спортсмена, студенты СумГУ, воспитанники ДЮСШ «Авангард» Александр Маленко, Валентин Забара и Марина Прокопенко, а также тренер сборной и руководитель направления генеральное каратэ в Украине Анатолий Лозовой.
В очень драматичных соревнованиях по командному кумитэ среди мужчин Александр Маленко и Валентин Забара стали бронзовыми призерами чемпионата мира в составе сборной Украины. Марина Прокопенко с четвертым результатом завершила финал в ката среди женщин, в упорной борьбе уступив чемпионке всего две десятые балла.
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