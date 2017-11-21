В Сумах стартует вторая лига (трансляция) Сегодня, 7 декабря, в Сумах пройдет матч второй лиги чемпионата Украины по футзалу.

В спорткомплексе ИФК СумГПУ им. А.С.Макаренко «Сумыхимпром-СДПУ» примет роменский «Рятувальник». Начало игры в 18.00.

Вторая игра в этой группе пройдет 9 декабря в Конотопе, где местный «Локомотив» примет черкасскую команду «Академия-ЧНТУ».

Напомним, во второй лиге чемпионата Украины по футзалу в этом сезону будут играть аж 7 команд с Сумщины, причем 5 из них из Сум, а одна из групп полностью составлена из сумских команд.