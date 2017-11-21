В Сумах стартует вторая лига (трансляция)

В спорткомплексе ИФК СумГПУ им. А.С.Макаренко «Сумыхимпром-СДПУ» примет роменский «Рятувальник». Начало игры в 18.00.
Вторая игра в этой группе пройдет 9 декабря в Конотопе, где местный «Локомотив» примет черкасскую команду «Академия-ЧНТУ».
Напомним, во второй лиге чемпионата Украины по футзалу в этом сезону будут играть аж 7 команд с Сумщины, причем 5 из них из Сум, а одна из групп полностью составлена из сумских команд.
2 декабря МФК «СумДУ» играл в Одессе против местной команды «МКВ»....
В субботу, 2 декабря, команда Сумского государственного университета в рамках третьего тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги сыграет в...
Прошла жеребьёвка календаря соревнований во Второй лиге чемпионата Украины по футзалу....
21 ноября, во время церемонии награждения победителей и призеров «Юбилейного кубка» по фузалу «корочки» заслуженных мастеров спорта Украины получили игроки...
«Юбилейный кубок» разыграли 21 ноября на площадке спорткомплекса СумГПУ им. А.С.Макаренко....