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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:03166

В Сумах стартует вторая лига (трансляция)

Сегодня, 7 декабря, в Сумах пройдет матч второй лиги чемпионата Украины по футзалу.

В спорткомплексе ИФК СумГПУ им. А.С.Макаренко «Сумыхимпром-СДПУ» примет роменский «Рятувальник». Начало игры в 18.00.

Вторая игра в этой группе пройдет 9 декабря в Конотопе, где местный «Локомотив» примет черкасскую команду «Академия-ЧНТУ».

Напомним, во второй лиге чемпионата Украины по футзалу в этом сезону будут играть аж 7 команд с Сумщины, причем 5 из них из Сум, а одна из групп полностью составлена из сумских команд.

Спорт Футзал

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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