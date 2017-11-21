В Сумах полиция задержала наркодилера Житель Сум зарабатывал на жизнь наркодилерством: покупал через интернет психотропные вещества, дома их фасовал и передавал для реализации дальше, при этом получая за каждую такую сделку почти по три тысячи гривен.

В начале октября 2017 года в поле зрения сотрудников Управления противодействия наркопреступности ГУНП Сумской области попал 24-летний житель другого областного центра Украины. В ходе дальнейших оперативных мероприятий молодого человека остановили на центральной улице Сум после того, как он получил в отделении одного из перевозчиков адресованный ему сверток. Посылку открыли и обнаружили в ней около 40 граммов психотропного вещества.

Оперативники наведались к нему домой и осмотрели жилье, которое тот снимал в центре Сум. Во время санкционированного осмотра полицейские нашли электронные весы и еще 50 граммов дурман-зелья.

«Как объясняет сам молодой человек, он в поисках заработка наткнулся во Всемирной сети на объявление о поиске лиц для бесконтактного сбыта психотропных веществ. Такая не очень хлопотная подработка его заинтересовала, тем более, что получал он за нее немалые деньги, - комментирует начальник Управления противодействия преступности Радий Будзинский. - Схема, по которой работал молодой человек, выглядит следующим образом: из сообщений в соцсетях он получал информацию, где и когда надо забрать «товар» и как он выглядит. Забрав «посылку», он расфасовывал ее содержимое по пакетикам и таким же образом передавал для реализации дальше, делая для других распространителей своеобразные закладки. Средства за свою «работу» в размере 2000-3000 гривен получал через банковскую систему с помощью услуги банкинг-онлайн».

По предварительным подсчетам правоохранителей, с одной такой посылки молодой человек распространял от 20 до 40 доз психотропного вещества.

В отношении наркодилера работниками полиции было открыто уголовное производство, ему уже объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 309 УК Украины (изготовление, хранение, пересылка наркотических и психотропных веществ). В том случае, если в суде будет доказана причастность подозреваемого к распространению психотропа, ближайшие 8 лет молодой человек может провести за решеткой, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.