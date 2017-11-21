В Конотопе полиция обнаружила 13 самогонщиков

Из них 13 - по ст. 176 Кодекса Украины об административных правонарушениях (изготовление, хранение самогона и аппаратов для его выработки), 3 - по ст. 177 Кодекса Украины об административных правонарушениях (приобретение самогона и других крепких спиртных напитков домашней выработки).
Правоохранители призывают сообщать в полицию всю имеющуюся у них информацию в отношении лиц, которые могут быть причастны к изготовлению, хранению и реализации самогона или других крепких спиртных напитков домашнего изготовления, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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