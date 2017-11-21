В Конотопе полиция обнаружила 13 самогонщиков В ходе проведения профилактических мероприятий, направленных на выявление и привлечение к ответственности лиц, причастных к изготовлению и продаже самогона полиция Конотопа изъяла и уничтожила 40 л самогона, 13 аппаратов для изготовления самогона, привлекла к административной ответственности 16 человек.

Из них 13 - по ст. 176 Кодекса Украины об административных правонарушениях (изготовление, хранение самогона и аппаратов для его выработки), 3 - по ст. 177 Кодекса Украины об административных правонарушениях (приобретение самогона и других крепких спиртных напитков домашней выработки).

Правоохранители призывают сообщать в полицию всю имеющуюся у них информацию в отношении лиц, которые могут быть причастны к изготовлению, хранению и реализации самогона или других крепких спиртных напитков домашнего изготовления, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.