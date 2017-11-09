В Сумах задержали двух магазинних грабителей

Однако были замечены работниками магазина, которые и вызвали полицию. Полицейские управления полиции охраны быстро прибыли на место происшествия и задержали обоих грабителей. За открытое хищение чужого имущества (грабеж), злоумышленникам, согласно ч.1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины может грозить наказание в виде штрафов, исправительных работ на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до четырех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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