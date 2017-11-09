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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:5558

В Сумах задержали двух магазинних грабителей

Вечером, когда в продуктовых магазинах обычно полно людей, которые возвращаются с работы, 31-летний житель Сумской области и 33-летний житель Сум, решили воспользоваться моментом и украсть себе на ужин продукты питания.

Однако были замечены работниками магазина, которые и вызвали полицию. Полицейские управления полиции охраны быстро прибыли на место происшествия и задержали обоих грабителей. За открытое хищение чужого имущества (грабеж), злоумышленникам, согласно ч.1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины может грозить наказание в виде штрафов, исправительных работ на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до четырех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Грабеж

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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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