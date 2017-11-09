В Сумах задержали двух магазинних грабителей Вечером, когда в продуктовых магазинах обычно полно людей, которые возвращаются с работы, 31-летний житель Сумской области и 33-летний житель Сум, решили воспользоваться моментом и украсть себе на ужин продукты питания.

Однако были замечены работниками магазина, которые и вызвали полицию. Полицейские управления полиции охраны быстро прибыли на место происшествия и задержали обоих грабителей. За открытое хищение чужого имущества (грабеж), злоумышленникам, согласно ч.1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины может грозить наказание в виде штрафов, исправительных работ на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до четырех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.