Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:21193

За кражи из магазинов задержали двух сумчанок

Двух женщин-подруг «вычислили» благодаря видеозаписям на камерах наблюдения.

Для двух женщин-подруг «прогулки» по магазинам с целью что-нибудь украсть закончились задержанием. Просматривая видеозапись с камер наблюдения в одном из магазинов в центре города, работники торгового заведения рассмотрели двух дам, которые берут с полок и прячут под одежду товары бытовой химии. Правоохранители, прибывшие на вызов, узнали двух постоянных «клиенток» полиции, которые уже много раз привлекались к ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и кражи вещей на рынках и в магазинах. Полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины и начала следствие, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кражи

По тематике

05.12.2017 16:35

За понедельник полиция Сумщины раскрыла 10 краж

Полицейские разоблачили злоумышленников в Ахтырском, Тростянецком, Кролевецком, Недригайловском, Глуховском, Роменском, Сумском районах и в областном центре....

28.11.2017 16:12

Роменские полицейские вычислили 6 воров

Преимущественно злоумышленники совершали кражи из магазинов, государственных организаций и жилых помещений граждан. Выносили, как правило, деньги, ценные вещи, алкоголь и...

22.11.2017 15:11

На Волыни будут судить двух воровок с Сумщины

На Волыни будут судить жительниц Сумщины, которые нанесли жителям Луцкого района ущерб на более 2 млн гривен....

20.11.2017 16:22

За прошедшие выходные на Сумщине полицейские разоблачили 9 воров

В большинстве случаев злоумышленники совершали кражи в торговых заведениях по месту жительства, откуда выносили различные продукты питания, алкоголь и наличные....

17.11.2017 15:50

Полиция Сумщины раскрыла 15 краж за сутки

Полицейские разоблачили злоумышленников в Ахтырском, Глуховском, Кролевецком, Липоводолинском, Шосткинском, Роменском районах и в Сумах....

Новости

Кто выиграет телевизор этой зимой?
30.11.2017 17:06
В Сумах потерялся кременчужанин (фото)
Сегодня 13:07
В Сумах митинговали аграрии
Сегодня 13:05
Рыбная находка: молдованин забыл задекларировать 90 кг морепродуктов
Сегодня 13:02
В СумГУ пройдет фестиваль творчества иностранных студентов «Мир без войны»
Сегодня 12:57
В Сумах задержали двух магазинних грабителей
Сегодня 12:55
Очередная победа: сумчане продолжают бороться за 3 гривны в маршрутках
Сегодня 12:34
В Казахстане торжественно ввели в строй установку осушки газа, поставленную Сумским НПО
Сегодня 12:22
Патрульные продолжают выявлять у сумчан наркотики
Сегодня 12:22
На Сумщине у селянина нашли нелегальный травмат и патроны
Сегодня 12:19
В Конотопе полиция обнаружила 13 самогонщиков
Сегодня 12:16
Реконструкция моста в Климентово продолжается (фото)
Сегодня 12:12
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.