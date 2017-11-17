За кражи из магазинов задержали двух сумчанок Двух женщин-подруг «вычислили» благодаря видеозаписям на камерах наблюдения.

Для двух женщин-подруг «прогулки» по магазинам с целью что-нибудь украсть закончились задержанием. Просматривая видеозапись с камер наблюдения в одном из магазинов в центре города, работники торгового заведения рассмотрели двух дам, которые берут с полок и прячут под одежду товары бытовой химии. Правоохранители, прибывшие на вызов, узнали двух постоянных «клиенток» полиции, которые уже много раз привлекались к ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и кражи вещей на рынках и в магазинах. Полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины и начала следствие, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.