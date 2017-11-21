Полиция изъяла у жителя Середина-Буды 300 г марихуаны С начала нынешнего года сотрудниками Середина-Будского отделения полиции было выявлено 20 фактов незаконного хранения наркотического вещества, изъято 1,5 кг каннабиса и примерно 2500 кустов мака.

В ходе оперативно-профилактических мероприятий полиция обнаружила жителя Середина-Буды, который хранил наркотическое вещество у себя дома.

Сразу после начала санкционированного осмотра жилища работники полиции обнаружили в коридоре домовладения 33-летнего мужчину картонную коробку, которая была заполнена сухой коноплей, а во дворе под навесом нашли самодельное устройство для употребления наркотических веществ. Общий вес найденной сырья составляет около 300 грамм.

Сам мужчина объясняет, что еще в сентябре текущего года во время поиска металлолома за городом он нашел растения конопли. «Находку» сорвал и принес домой, после чего высушил и хранил для собственного употребления. Правоохранителями изъятое направлено на экспертное исследование.

В отношении мужчины следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (хранение наркотических веществ без цели сбыта). За такую «страсть» к дурман-зелью ему грозит до 3-х лет ограничения или лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.