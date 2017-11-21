Полиция изъяла у жителя Середина-Буды 300 г марихуаны

В ходе оперативно-профилактических мероприятий полиция обнаружила жителя Середина-Буды, который хранил наркотическое вещество у себя дома.
Сразу после начала санкционированного осмотра жилища работники полиции обнаружили в коридоре домовладения 33-летнего мужчину картонную коробку, которая была заполнена сухой коноплей, а во дворе под навесом нашли самодельное устройство для употребления наркотических веществ. Общий вес найденной сырья составляет около 300 грамм.
Сам мужчина объясняет, что еще в сентябре текущего года во время поиска металлолома за городом он нашел растения конопли. «Находку» сорвал и принес домой, после чего высушил и хранил для собственного употребления. Правоохранителями изъятое направлено на экспертное исследование.
В отношении мужчины следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (хранение наркотических веществ без цели сбыта). За такую «страсть» к дурман-зелью ему грозит до 3-х лет ограничения или лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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