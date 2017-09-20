Сумчан запрошують на відкриту лекцію «Як Big Data змінює життя міста» У суботу, 9 грудня в розумному хабі відбудеться відкрита лекція про Big Data.

Цього разу будуть говорити про наступне:

- Як потік даних впливає на життя міст;

- Чому нам необхідно розбиратися в цьому;

- Як із цим живуть у всьому світі.

Що бачив за кордоном і чим займається в Україні розповість Влад Лубенський, software engineer компанії TeamDev (Харків), ментор проектів BrainBasket.

Лекція відбудеться в Розумному хабі (вул. Кузнечна, 2, 2 поверх) о 13:00, 9 грудня.

Участь у заході безкоштовна за умови попередньої реєстрації за адресою: bit.ly/bigdata_sumy.