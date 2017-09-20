Сумчан запрошують на відкриту лекцію «Як Big Data змінює життя міста»

Цього разу будуть говорити про наступне:
- Як потік даних впливає на життя міст;
- Чому нам необхідно розбиратися в цьому;
- Як із цим живуть у всьому світі.
Що бачив за кордоном і чим займається в Україні розповість Влад Лубенський, software engineer компанії TeamDev (Харків), ментор проектів BrainBasket.
Лекція відбудеться в Розумному хабі (вул. Кузнечна, 2, 2 поверх) о 13:00, 9 грудня.
Участь у заході безкоштовна за умови попередньої реєстрації за адресою: bit.ly/bigdata_sumy.
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