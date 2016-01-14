У Сумах розкажуть про електронне врядування У неділю, 10 грудня, в Розумному хабі відбудеться workshop з е-врядування.

У Розумному хабі (Суми, вул. Кузнечна, 2, 2 поверх) відбудеться workshop, в рамках якого обговорюватимуть стан розвитку електронного врядування в Сумах, сформулюють проблеми та разом з запрошеним експертом Євгенією Поремчук, тренером з електронного врядування, експертом ПРООН зі смарт-компоненти та електронним сервісам, будуть шукати шляхи їх вирішення.

Участь у заході безкоштовна за умови попередньої реєстрації за адресою: bit.ly/edem_sumy.