Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:5897

У Сумах розкажуть про електронне врядування

У неділю, 10 грудня, в Розумному хабі відбудеться workshop з е-врядування.

У Розумному хабі (Суми, вул. Кузнечна, 2, 2 поверх) відбудеться workshop, в рамках якого обговорюватимуть стан розвитку електронного врядування в Сумах, сформулюють проблеми та разом з запрошеним експертом Євгенією Поремчук, тренером з електронного врядування, експертом ПРООН зі смарт-компоненти та електронним сервісам, будуть шукати шляхи їх вирішення.

Участь у заході безкоштовна за умови попередньої реєстрації за адресою: bit.ly/edem_sumy.

Общество Розумний хаб Электронные сервисы

По тематике

Сумчан запрошують на Форум активних громадян
24.11.2017 17:44

Сумчан запрошують на Форум активних громадян

25 листопада у Сумах відбудеться Форум Активних Громадян....

Чи здатне мистецтво змінювати міську культуру?
26.09.2017 10:30

Чи здатне мистецтво змінювати міську культуру?

Відкрита лекція на цю тему відбудеться сьогодні, 26 вересня, у Розумному хабі....

Чи варто залишатися в Сумах?
20.09.2017 13:15

Чи варто залишатися в Сумах?

Організатори запрошують nm до Розумного хабу поговорити на розумні теми....

14.01.2016 15:04

В Сумах хотят обойти коррупцию электронными сервисами

Сегодня, 14 января, в Сумах подписали Меморандум по внедрению Портала государственных услуг iGov....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.