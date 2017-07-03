Реконструкция моста в Климентово продолжается (фото) Продолжаются работы по реконструкции на мостовом переходе через р. Ворскла в с. Климентово, что на 70 км автомобильной дороги общего пользования Н-12 Сумы-Полтава.

Работники ООО «Сумымостострой» сейчас проводят бетонирование насадок береговых опор. Напомним, что рядом со старой конструкцией строится новый мост, на который будет перенаправлен движение транспорта на время реконструкции старой постройки, после чего они будут объединены в новый современный объект. Это не только увеличит ширину проезда, но и позволит не тратить средства на строительство объездной дороги на время ремонта, сообщает Служба автомобильный дорог Сумской области.