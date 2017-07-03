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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:12214

Реконструкция моста в Климентово продолжается (фото)

Продолжаются работы по реконструкции на мостовом переходе через р. Ворскла в с. Климентово, что на 70 км автомобильной дороги общего пользования Н-12 Сумы-Полтава.

Работники ООО «Сумымостострой» сейчас проводят бетонирование насадок береговых опор. Напомним, что рядом со старой конструкцией строится новый мост, на который будет перенаправлен движение транспорта на время реконструкции старой постройки, после чего они будут объединены в новый современный объект. Это не только увеличит ширину проезда, но и позволит не тратить средства на строительство объездной дороги на время ремонта, сообщает Служба автомобильный дорог Сумской области.

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Общество Климентово Ремонт моста

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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