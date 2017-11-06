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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:19115

На Сумщине у селянина нашли нелегальный травмат и патроны

Травматический пистолет с признаками переработки и 38 патронов к различным видам оружия нелегально хранил у себя дома 52-летний житель одного из сел Ахтырского района.

Во время плановой проверки владельцев зарегистрированного оружия, участковые офицеры полиции посетили помещение 52-летнего жителя одного из сел Ахтырщины. Полицейские осмотрели сейф, в котором мужчина хранил разрешенное оружие, и обнаружили рядом с ним травматический пистолет с признаками переработки. Кроме пистолета в сейфе хранились 29 патронов к нарезному оружию калибра 5,45 мм и 4 патрона травматического действия калибра 9 мм. Никаких разрешительных документов на все эти предметы владелец помещения не имел. Поэтому «находки» правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование. А по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст. 263 «Ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов... без предусмотренного законом разрешения» Уголовного кодекса Украины. Сейчас владельцу изъятого нелегального вооружения грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Полиция обращается к гражданам, которые владеют нелегальным оружием, патронами, взрывчаткой или другими опасными для жизни и здоровья предметами, в добровольном порядке сдать их в правоохранительные органы и избежать таким образом уголовной ответственности за их незаконное хранение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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