В Казахстане торжественно ввели в строй установку осушки газа, поставленную Сумским НПО На подземном газохранилище «Бозой» в Актюбинской области Казахстана запущена установка абсорбционной осушки газа производительностью 27 млн куб. м в сутки. Инжиниринг, изготовление всего необходимого для данного объекта оборудования, его монтаж и пусконаладку на протяжении 2015-2017 годов произвело ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение».

Установка абсорбционной осушки газа для подземного хранилища «Бозой» является крупнейшей из перечня тех, которые когда-либо поставляли сумские машиностроители.

«Это был полнокомплектный заказ, соответственно – от нашего предприятия в значительной мере зависело, насколько успешным окажется исход такого ответственного проекта. В целом, для обеспечения данного объекта силами трудового коллектива СНПО были спроектированы, произведены и смонтированы в единый комплекс почти 60 единиц технологически сложной техники, в числе которой: фильтры-сепараторы, абсорберы, колонны регенерации гликоля, теплообменники, аппараты воздушного охлаждения, насосы, емкости и т.п.», – сообщает заместитель директора по продажам и комплектным объектам Александр Северин.

6 декабря 2017 года состоялся официальный ввод в эксплуатацию установки абсорбционной осушки газа. Пуск произвел лично Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, указав на первостепенную роль этого комплекса в вопросе развития энергетического потенциала возглавляемого им государства.

В ходе торжеств было отмечено, что установка осушки, построенная Сумским НПО, – один из самых мощных объектов на подземном хранилище газа «Бозой». Благодаря ей качество голубого топлива, отдаваемого в магистральный газопровод, доведено до уровня международных стандартов. Повышается также срок эксплуатации трубопроводов.

И еще один ключевой момент – новый объект газовой инфраструктуры Казахстана позволяет полностью покрыть потребности южных регионов страны в голубом топливе в пиковый отопительный период, при этом гарантированно обеспечив стабильный экспорт углеводородов в Китай.

ПАО «Сумское НПО» специализируется на производстве газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций разного назначения; широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для химической, газовой, нефтеперерабатывающей промышленности, а также атомных электростанций.

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