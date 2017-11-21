Патрульные продолжают выявлять у сумчан наркотики

Такие события недавно произошли на улицах Харьковской, Ярослава Мудрого и Засумской.
Сначала на улице Харьковской, инспекторы остановили подозрительного мужчину, который нарушал общественный порядок. Во время беседы 23-летний мужчина нервничал и путался в показаниях. В дальнейшем, при проведении поверхностной проверки, инспекторы обнаружили у него бумажный сверток с веществом, похожим на наркотическое.
Впоследствии, на улице Ярослава Мудрого, патрульные обнаружили двух граждан, которые резко изменили направление движения, увидев полицейских. Во время поверхностной проверки стражи порядка обнаружили у них два бумажных свертка с веществом растительного происхождения и веществом голубого цвета, похожих на наркотические, а также два устройства для их употребления.
Затем, на Засумской, был обнаружен 28-летний мужчина с веществом розового цвета порошкового типа, похожим на наркотическое.
Во всех случаях инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативные группы Сумского отделения полиции.
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