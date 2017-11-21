Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:22104

Патрульные продолжают выявлять у сумчан наркотики

Патрульные полицейские почти каждый день обнаруживают у жителей города вещества, похожие на наркотические.

Такие события недавно произошли на улицах Харьковской, Ярослава Мудрого и Засумской.

Сначала на улице Харьковской, инспекторы остановили подозрительного мужчину, который нарушал общественный порядок. Во время беседы 23-летний мужчина нервничал и путался в показаниях. В дальнейшем, при проведении поверхностной проверки, инспекторы обнаружили у него бумажный сверток с веществом, похожим на наркотическое.

Впоследствии, на улице Ярослава Мудрого, патрульные обнаружили двух граждан, которые резко изменили направление движения, увидев полицейских. Во время поверхностной проверки стражи порядка обнаружили у них два бумажных свертка с веществом растительного происхождения и веществом голубого цвета, похожих на наркотические, а также два устройства для их употребления.

Затем, на Засумской, был обнаружен 28-летний мужчина с веществом розового цвета порошкового типа, похожим на наркотическое.

Во всех случаях инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативные группы Сумского отделения полиции.

Право Наркотики

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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