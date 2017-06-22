Очередная победа: сумчане продолжают бороться за 3 гривны в маршрутках

Об этом на своей странице в фейсбуке написал сумской активист Александр Соколов.
«ОЧЕРЕДНАЯ МАРШРУТОЧНАЯ ПОБЕДА!
По результатам рассмотрения моего иска, СЕГОДНЯ Заречным судом (судья Кривцова) отменено 2 решение исполкома об установлении тарифа 4 грн. для перевозчика Олейника.
Речь идет о решении исполкома от 18 июля 2017 года, которое было принято городской властью во главе с Лысенко с целью обойти исполнение решения Заречного суда от 29 июня 2017 года, которым так же признано незаконным и отменено 1-е решение исполкома от 16 мая 2017 года по этому же перевозчику.
Сегодняшнее решение Заречного суда должно вступить в силу через 10 дней и после этого сумчане смогут ездить на маршрутах этого перевозчика за 3 грн., при условии, если городская власть и перевозчик не будет оспаривать его в апелляции.
Следует отметить, что городские власти во главе с Лысенко недавно опубликовали 3-й проект решения исполкома с целью обойти сегодняшнее решение суда и не дать возможность сумчанам ездить по тарифу 3 грн.
Принятие этого проекта решения Лысенко хочет приурочить к новогодним праздникам и таким образом в очередной раз "поздравить" (обворовать) жителей города.
Если сумчане позволят Лысенко и в 3 раз принять незаконное решение о поднятии тарифа на проезд, то придется снова обращаться в суд», - написал Соколов.
Напомним ФЛП Олейник обслуживает маршруты № 2 (Ковпака - Прокофьева), 9 (Добровольная - Прокофьева), 21 (Прокофьева - Прокофьева), 17А (Роменская - Химгородок).
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