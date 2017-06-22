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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:34119

Очередная победа: сумчане продолжают бороться за 3 гривны в маршрутках

Сегодня, 7 декабря, Заречный районный суд г. Сумы отменил оба решения исполкома о повышении стоимости проезда в маршрутках ФЛП Олийнык.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал сумской активист Александр Соколов.

«ОЧЕРЕДНАЯ МАРШРУТОЧНАЯ ПОБЕДА!

По результатам рассмотрения моего иска, СЕГОДНЯ Заречным судом (судья Кривцова) отменено 2 решение исполкома об установлении тарифа 4 грн. для перевозчика Олейника.

Речь идет о решении исполкома от 18 июля 2017 года, которое было принято городской властью во главе с Лысенко с целью обойти исполнение решения Заречного суда от 29 июня 2017 года, которым так же признано незаконным и отменено 1-е решение исполкома от 16 мая 2017 года по этому же перевозчику.

Сегодняшнее решение Заречного суда должно вступить в силу через 10 дней и после этого сумчане смогут ездить на маршрутах этого перевозчика за 3 грн., при условии, если городская власть и перевозчик не будет оспаривать его в апелляции.

Следует отметить, что городские власти во главе с Лысенко недавно опубликовали 3-й проект решения исполкома с целью обойти сегодняшнее решение суда и не дать возможность сумчанам ездить по тарифу 3 грн.

Принятие этого проекта решения Лысенко хочет приурочить к новогодним праздникам и таким образом в очередной раз "поздравить" (обворовать) жителей города.

Если сумчане позволят Лысенко и в 3 раз принять незаконное решение о поднятии тарифа на проезд, то придется снова обращаться в суд», - написал Соколов.

Напомним ФЛП Олейник обслуживает маршруты № 2 (Ковпака - Прокофьева), 9 (Добровольная - Прокофьева), 21 (Прокофьева - Прокофьева), 17А (Роменская - Химгородок).

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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