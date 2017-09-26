Сумчан запрошують на лекції до Всесвітнього Дня Гідності До Дня Гідності 9 грудня в м. Суми відбудуться міні-лекції (по 30 хвилин).

Всесвітній День Гідності щороку проводиться по всьому світу. Нагадуємо, що цього року Всесвітній день гідності відбудеться у символічний проміжок з 21 листопада – Свята гідності та свободи України – до 9 грудня – Дня боротьби з корупцією. До участі у ньому подано понад 300 заявок і передбачається участь близько 60 000 осіб із різних закладів освіти по всій Україні.

Всесвітній День Гідності – це захід, що об’єднує всіх, хто поділяють і підтримують ідею Гідності.

До Дня Гідності в м.Суми у Конгрес-центрі СумДУ відбудуться міні-лекції (по 30 хвилин)

Говоритимуть про:

1. «Вплив та протидія корупції - погляд зі сторони» (спікер Карстен Грюнвальдт, Німеччина)

2. «Гендерні питання простою мовою» (спікер Аня Ланге, Німеччина)

3. «Захист гідності життя з позиції біоетики» (спікер Анна Губенко, м. Суми)

Участь в події безкоштовна, реєстрація за посиланням: goo.gl/66cqhV.

Захід організований ГО «Біоетика» за підтримки ГО «Едкемп» і Міністерства Освіти та Науки України.