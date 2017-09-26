Сумчан запрошують на лекції до Всесвітнього Дня Гідності

Всесвітній День Гідності щороку проводиться по всьому світу. Нагадуємо, що цього року Всесвітній день гідності відбудеться у символічний проміжок з 21 листопада – Свята гідності та свободи України – до 9 грудня – Дня боротьби з корупцією. До участі у ньому подано понад 300 заявок і передбачається участь близько 60 000 осіб із різних закладів освіти по всій Україні.
Всесвітній День Гідності – це захід, що об’єднує всіх, хто поділяють і підтримують ідею Гідності.
До Дня Гідності в м.Суми у Конгрес-центрі СумДУ відбудуться міні-лекції (по 30 хвилин)
Говоритимуть про:
1. «Вплив та протидія корупції - погляд зі сторони» (спікер Карстен Грюнвальдт, Німеччина)
2. «Гендерні питання простою мовою» (спікер Аня Ланге, Німеччина)
3. «Захист гідності життя з позиції біоетики» (спікер Анна Губенко, м. Суми)
Участь в події безкоштовна, реєстрація за посиланням: goo.gl/66cqhV.
Захід організований ГО «Біоетика» за підтримки ГО «Едкемп» і Міністерства Освіти та Науки України.
У суботу, 9 грудня в розумному хабі відбудеться відкрита лекція про Big Data....
24 ноября в 15:00 в Сумском государственном университете (Центральный корпус, 219 аудитория) состоится лекция известного ученого Вильнюсского университета Nerijus Maliukevičius...
24 ноября в 15:00 в Сумском государственном университете (Центральный корпус, 219 аудитория) состоится лекция известного ученого Вильнюсского университета Nerijus Maliukevičius...
16 октября в Сумах состоится публичная лекция канадского шеф-повара Пьера Брисбоа «Украина на кулинарной карте мира, и как продовольственная культура...
Відкрита лекція на цю тему відбудеться сьогодні, 26 вересня, у Розумному хабі....