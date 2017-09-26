Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:0051

Сумчан запрошують на лекції до Всесвітнього Дня Гідності

До Дня Гідності 9 грудня в м. Суми відбудуться міні-лекції (по 30 хвилин).

Всесвітній День Гідності щороку проводиться по всьому світу. Нагадуємо, що цього року Всесвітній день гідності відбудеться у символічний проміжок з 21 листопада – Свята гідності та свободи України – до 9 грудня – Дня боротьби з корупцією. До участі у ньому подано понад 300 заявок і передбачається участь близько 60 000 осіб із різних закладів освіти по всій Україні.

Всесвітній День Гідності – це захід, що об’єднує всіх, хто поділяють і підтримують ідею Гідності.

До Дня Гідності в м.Суми у Конгрес-центрі СумДУ відбудуться міні-лекції (по 30 хвилин)

Говоритимуть про:

1. «Вплив та протидія корупції - погляд зі сторони» (спікер Карстен Грюнвальдт, Німеччина)

2. «Гендерні питання простою мовою» (спікер Аня Ланге, Німеччина)

3. «Захист гідності життя з позиції біоетики» (спікер Анна Губенко, м. Суми)

Участь в події безкоштовна, реєстрація за посиланням: goo.gl/66cqhV.

Захід організований ГО «Біоетика» за підтримки ГО «Едкемп» і Міністерства Освіти та Науки України.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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