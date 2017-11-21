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Олег Демьяненко
Олег Демьяненко
Сегодня 13:0591

В Сумах митинговали аграрии

Около сотни активистов собрались 7 декабря на площади Независимости, с требованием продолжить мораторий на продажу земли

фото Олега Демьяненко

Со слов собравшихся, они опасаются, что Верховная Рада примет бюджет и депутаты разъедутся по "мальдивам", а 1 января 2018 года заканчивается срок действия моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного значения.

Участники митинга подготовили обращение Президенту Украины, Председателю ВР и Премьер-министру Украины с требованием начать широкое обсуждение пошагового введения прозрачного и цивилизованного обращения земель, в интересах нынешнего и будущего поколений.

"Приближение выборов искушает власть и олигархическую опозицию манмпулировать земельным вопросом ради рейтингов или собственных финансовых выгод. Призываем не допустить открытия рынка земли в нынешних условиях, и воздержаться от популизма и работать над основательной земельной реформой" - говорится в обращении.

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