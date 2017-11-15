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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:0762

В Сумах потерялся кременчужанин (фото)

Сумским ОП ГУНП в Сумской области разыскивается без вести пропавший гражданин Малахов Александр Афанасьевич, 1955 г.р., жителя города Кременчуг, Полтавской области.

Находясь в гостях в Сумах, 6 декабря текущего года около 15:00 мужчина ушел из дома родственников и до настоящего времени не вернулся.

Приметы пропавшего мужчины: на вид 60 лет, рост около 178 см, среднего телосложения.

Был одет в шапку черного цвета округлой формы с козырьком, куртку кожаную черного цвета с воротником из меха длиной до середины бедра, ботинки бежевого цвета.

Особые приметы: на левой руке отсутствуют пальцы: безымянный, средний и мизинец, а также на половину отсутствуют указательный палец и большой. С собой имел синий полиэтиленовый пакет со льдом.

Полиция призывает всех граждан, куму известны какие-либо сведения о местонахождении пропавшего мужчины, сообщить об этом по телефонам Сумского отдела полиции: 095-189-06-52, 050-407-16-47, 066-303-60-81, (0542) 667204, (0542) 66720 или 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пропал без вести Розыск

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