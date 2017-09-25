В Сумы вернулся большой волейбол

В спортзале УАБД (Петропавловская, 57, 2 этаж) четыре команды сыграют по два матча 3-го тура «вышки».
Расписание игр
9 декабря, суббота
15.00 «Юракадемия-2» (Харьков) – «Заваир» (Одесса)
17.00 «ШВСМ-СумДУ» (Сумы) – «МХП-Винница-2» (Винница)
10 декабря, воскресенье
11.00 «Юракадемия-2» (Харьков) – «МХП-Винница-2» (Винница)
13.00 «ШВСМ-СумДУ» (Сумы) - «Заваир» (Одесса)
Напомним, после двух туров сумские волейболисты идут на 4-ом месте в высшей лиге с 4 победами и 1 поражением. Одесский «Заваир» лидирует (5-0), винничане на 10-ом месте (2-3), харьковчане на пятом (4-1).
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