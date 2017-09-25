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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:13154

В Сумы вернулся большой волейбол

9-10 декабря в Сумах сыграют 3-й тур высшей лиги чемпионата Украины по волейболу среди мужских команд.

В спортзале УАБД (Петропавловская, 57, 2 этаж) четыре команды сыграют по два матча 3-го тура «вышки».

Расписание игр

9 декабря, суббота

15.00 «Юракадемия-2» (Харьков) – «Заваир» (Одесса)

17.00 «ШВСМ-СумДУ» (Сумы) – «МХП-Винница-2» (Винница)

10 декабря, воскресенье

11.00 «Юракадемия-2» (Харьков) – «МХП-Винница-2» (Винница)

13.00 «ШВСМ-СумДУ» (Сумы) - «Заваир» (Одесса)

Напомним, после двух туров сумские волейболисты идут на 4-ом месте в высшей лиге с 4 победами и 1 поражением. Одесский «Заваир» лидирует (5-0), винничане на 10-ом месте (2-3), харьковчане на пятом (4-1).

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Спорт Волейбол ШВСМ-СумДУ

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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