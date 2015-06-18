Сумська письменниця претендує на Книгу року ВВС-2017

До короткого списку у номінації «Книга року BBC - 2017», що обирався з 16 видань, увійшли такі твори:
- Сергій Жадан. Інтернат. - Чернівці: Meridian Czernowitz, 2017
- Олександр Ірванець. Харків. 1938. - Київ: Laurus, 2017
- Катерина Калитко. Земля загублених, або маленькі страшні казки. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2017
- Йван Козленко. Танжер. - Київ, Видавничий дім «Комора», 2017
- Андрій Курков. Шенгенська історія. - Харків, Фоліо, 2017
До короткого списку у номінації «Дитяча Книга року BBC - 2017», що відбирався з-поміж 12 видань, увійшли такі твори:
- Соня Атлантова. Миші. - Київ: Фонтан Казок, 2017.
- Анна Коршунова. Комп і компанія. - Київ: Час майстрів, 2017.
- Анастасія Левкова. Старшокласниця. Першокурсниця. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2017.
- Олег Чаклун. Піраміда Синтії. - Київ: Фонтан Казок, 2017.
Переможців оголосять на церемонії вручення літературної премії «Книга року BBC - 2017», що відбудеться 15 грудня 2017 року.
До журі конкурсу Книга Року ВВС входять:
- Віра Агеєва, професор, Національний університет «Києво-Могилянська академія»
- Ольга Герасим'юк, журналістка, член Нацради з питань телебачення і радіомовлення
- Віталій Жежера, письменник, журналіст (тільки у дорослій номінації)
- Тарас Лютий, філософ, письменник
- Світлана Пиркало, радник з питань культури ЄБРР (тільки у дитячій номінації)
- Марта Шокало, випусковий редактор ВВС Україна.
Переможець у кожній номінації отримає грошову премію у розмірі гривневого еквіваленту £1 000, пише ВВС.
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