Сумська письменниця претендує на Книгу року ВВС-2017 BBC Україна оголосила короткі списки у номінаціях «Книга року BBC - 2017» та «Дитяча Книга року BBC - 2017», що представлені у партнерстві з Культурною програмою Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (ЄБРР).

До короткого списку у номінації «Книга року BBC - 2017», що обирався з 16 видань, увійшли такі твори: - Сергій Жадан. Інтернат. - Чернівці: Meridian Czernowitz, 2017 - Олександр Ірванець. Харків. 1938. - Київ: Laurus, 2017 - Катерина Калитко. Земля загублених, або маленькі страшні казки. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2017 - Йван Козленко. Танжер. - Київ, Видавничий дім «Комора», 2017 - Андрій Курков. Шенгенська історія. - Харків, Фоліо, 2017 До короткого списку у номінації «Дитяча Книга року BBC - 2017», що відбирався з-поміж 12 видань, увійшли такі твори: - Соня Атлантова. Миші. - Київ: Фонтан Казок, 2017. - Анна Коршунова. Комп і компанія. - Київ: Час майстрів, 2017. - Анастасія Левкова. Старшокласниця. Першокурсниця. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2017. - Олег Чаклун. Піраміда Синтії. - Київ: Фонтан Казок, 2017. Переможців оголосять на церемонії вручення літературної премії «Книга року BBC - 2017», що відбудеться 15 грудня 2017 року. До журі конкурсу Книга Року ВВС входять: - Віра Агеєва, професор, Національний університет «Києво-Могилянська академія» - Ольга Герасим'юк, журналістка, член Нацради з питань телебачення і радіомовлення - Віталій Жежера, письменник, журналіст (тільки у дорослій номінації) - Тарас Лютий, філософ, письменник - Світлана Пиркало, радник з питань культури ЄБРР (тільки у дитячій номінації) - Марта Шокало, випусковий редактор ВВС Україна. Переможець у кожній номінації отримає грошову премію у розмірі гривневого еквіваленту £1 000, пише ВВС.