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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумська письменниця претендує на Книгу року ВВС-2017

BBC Україна оголосила короткі списки у номінаціях «Книга року BBC - 2017» та «Дитяча Книга року BBC - 2017», що представлені у партнерстві з Культурною програмою Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (ЄБРР).

До короткого списку у номінації «Книга року BBC - 2017», що обирався з 16 видань, увійшли такі твори:

- Сергій Жадан. Інтернат. - Чернівці: Meridian Czernowitz, 2017

- Олександр Ірванець. Харків. 1938. - Київ: Laurus, 2017

- Катерина Калитко. Земля загублених, або маленькі страшні казки. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2017

- Йван Козленко. Танжер. - Київ, Видавничий дім «Комора», 2017

- Андрій Курков. Шенгенська історія. - Харків, Фоліо, 2017

До короткого списку у номінації «Дитяча Книга року BBC - 2017», що відбирався з-поміж 12 видань, увійшли такі твори:

- Соня Атлантова. Миші. - Київ: Фонтан Казок, 2017.

- Анна Коршунова. Комп і компанія. - Київ: Час майстрів, 2017.

- Анастасія Левкова. Старшокласниця. Першокурсниця. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2017.

- Олег Чаклун. Піраміда Синтії. - Київ: Фонтан Казок, 2017.

Переможців оголосять на церемонії вручення літературної премії «Книга року BBC - 2017», що відбудеться 15 грудня 2017 року.

До журі конкурсу Книга Року ВВС входять:

- Віра Агеєва, професор, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

- Ольга Герасим'юк, журналістка, член Нацради з питань телебачення і радіомовлення

- Віталій Жежера, письменник, журналіст (тільки у дорослій номінації)

- Тарас Лютий, філософ, письменник

- Світлана Пиркало, радник з питань культури ЄБРР (тільки у дитячій номінації)

- Марта Шокало, випусковий редактор ВВС Україна.

Переможець у кожній номінації отримає грошову премію у розмірі гривневого еквіваленту £1 000, пише ВВС.

Досуг Анна Коршунова Книга

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