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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские лучники выиграли кубок Украины

С 4 по 8 декабря во Львове проходит кубок Украины по стрельбе из лука в помещении.

В соревнованиях принимают участие лучшие спортсмены со всей Украины. Сумская область сразу отличилась в личном зачете и командном.

В командном зачете мужская команда Сумы-1 в составе Алексея Гунбина, Никиты Шишкина и Александра Скачка завоевала первое место, а команда Сумы-2 в составе Владислава Лесняка, Артема Овчинникова и Вадима Босенко завоевала серебряную награду. Женская команда в составе Евгении Чибисовой, Ирины Хочиной и Полины Родионовой заняла третье место.

В личном зачете среди мужчин победителем стал Алексей Гунбин. Александр Скачок и Никита Шишкин заняли соответственно шестое и седьмое место. Среди женщин Евгения Чибисова, Ирина Хочина и Полина Родионова заняли восьмое, девятое и семнадцатое место соответственно.

Спорт Стрельба из лука
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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