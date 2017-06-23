Сумские лучники выиграли кубок Украины С 4 по 8 декабря во Львове проходит кубок Украины по стрельбе из лука в помещении.

В соревнованиях принимают участие лучшие спортсмены со всей Украины. Сумская область сразу отличилась в личном зачете и командном.

В командном зачете мужская команда Сумы-1 в составе Алексея Гунбина, Никиты Шишкина и Александра Скачка завоевала первое место, а команда Сумы-2 в составе Владислава Лесняка, Артема Овчинникова и Вадима Босенко завоевала серебряную награду. Женская команда в составе Евгении Чибисовой, Ирины Хочиной и Полины Родионовой заняла третье место.

В личном зачете среди мужчин победителем стал Алексей Гунбин. Александр Скачок и Никита Шишкин заняли соответственно шестое и седьмое место. Среди женщин Евгения Чибисова, Ирина Хочина и Полина Родионова заняли восьмое, девятое и семнадцатое место соответственно.