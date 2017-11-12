БК «СумДУ» сыграет с «Черкасскими мавпами-2» 8-9 декабря сумские баскетболисты сыграют с черкасскими.

Игры 5-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге пройдут в спортзале УАБД (Петропавловская, 57, 2 этаж).

В пятницу матч начнется в 17.00, в субботу – в 12.00.

После четырех туров сумчане идут на 4-ом месте в турнирной таблице группы 1 высшей лиге (4 победы – 4 поражения), у гостей – последнее место (0-8).